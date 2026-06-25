Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville
Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville jeudi 23 juillet 2026.
Granville
Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière
84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 10:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Léontine, la petite souris du musée, part à la recherche de la photographe Gisèle Freund pour comprendre comment fonctionne son appareil photo ancien. Une aventure en montgolfière pour les enfants de 2 à 6 ans à la découverte des photographies de l’artiste mise à l’honneur en 2026.
Une balade contée au cœur de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés
Sur réservation au 02 33 51 02 94 .
84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
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English : Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière
L’événement Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
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