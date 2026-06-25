Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville jeudi 30 juillet 2026.

Granville

Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière

84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 10:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Léontine, la petite souris du musée, part à la recherche de la photographe Gisèle Freund pour comprendre comment fonctionne son appareil photo ancien. Une aventure en montgolfière pour les enfants de 2 à 6 ans à la découverte des photographies de l’artiste mise à l’honneur en 2026.

Une balade contée au cœur de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés

Sur réservation au 02 33 51 02 94 .

84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière

L’événement Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer