Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville
Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville jeudi 6 août 2026.
Granville
Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière
84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 10:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Léontine, la petite souris du musée, part à la recherche de la photographe Gisèle Freund pour comprendre comment fonctionne son appareil photo ancien. Une aventure en montgolfière pour les enfants de 2 à 6 ans à la découverte des photographies de l’artiste mise à l’honneur en 2026.
Une balade contée au cœur de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés
Sur réservation au 02 33 51 02 94 .
84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
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English : Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière
L’événement Balade contée Le voyage de Léontine en montgolfière Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
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