Tréhorenteuc

Balade contée Les chemins du Graal

Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-23

Marie Semaille propose une balade contée entre paysage arthurien et interprétation d’un bâtisseur du XXe siècle.

Le Val sans Retour est sans doute le site le plus connu et le plus convoité de Brocéliande.

C’est aussi l’un des plus fréquentés. C’est pourquoi ce parcours est proposé en horaires décalés, lorsque la lumière s’adoucit et que les chemins retrouvent un peu de calme.

Du Val sans Retour à l’église de Tréhorenteuc, deux regards se répondent. D’un côté, le paysage qui a nourri les récits arthuriens. De l’autre, l’interprétation qu’en proposa au XXe siècle l’abbé Henri Gillard, prêtre, bâtisseur et véritable artiste.

Rendez-vous aux Halles de Tréhorenteuc, derrière l’Office de tourisme

Durée 2h30 à 3h

Parcours vallonné et escarpé

Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes

Pass culture accepté

Tarifs

18€ par adulte

15€ par enfant

Gratuit pour les -5ans

Tarif famille 2 adultes + 2 enfants remise de 4€ sur le montant total .

Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 89 32 50 39

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English :

L’événement Balade contée Les chemins du Graal Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande