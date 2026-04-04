Balade contée Les chemins du Graal Tréhorenteuc
Balade contée Les chemins du Graal Tréhorenteuc mercredi 8 juillet 2026.
Tréhorenteuc
Balade contée Les chemins du Graal
Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-23
Marie Semaille propose une balade contée entre paysage arthurien et interprétation d’un bâtisseur du XXe siècle.
Le Val sans Retour est sans doute le site le plus connu et le plus convoité de Brocéliande.
C’est aussi l’un des plus fréquentés. C’est pourquoi ce parcours est proposé en horaires décalés, lorsque la lumière s’adoucit et que les chemins retrouvent un peu de calme.
Du Val sans Retour à l’église de Tréhorenteuc, deux regards se répondent. D’un côté, le paysage qui a nourri les récits arthuriens. De l’autre, l’interprétation qu’en proposa au XXe siècle l’abbé Henri Gillard, prêtre, bâtisseur et véritable artiste.
Rendez-vous aux Halles de Tréhorenteuc, derrière l’Office de tourisme
Durée 2h30 à 3h
Parcours vallonné et escarpé
Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes
Pass culture accepté
Tarifs
18€ par adulte
15€ par enfant
Gratuit pour les -5ans
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants remise de 4€ sur le montant total .
Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 89 32 50 39
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English :
L’événement Balade contée Les chemins du Graal Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande
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