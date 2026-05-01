Balade contée Café associatif La Distillerie Les Premiers Sapins

Les Premiers Sapins

Balade contée

Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Balade courte en présence de l’auteure franc-comtoise Francine Dortel .

Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@lespremierssapins.fr

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)