Balade contée Café associatif La Distillerie Les Premiers Sapins
Balade contée Café associatif La Distillerie Les Premiers Sapins samedi 30 mai 2026.
Les Premiers Sapins
Balade contée
Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Balade courte en présence de l’auteure franc-comtoise Francine Dortel .
Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@lespremierssapins.fr
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)