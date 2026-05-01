Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade contée Café associatif La Distillerie Les Premiers Sapins

Balade contée Café associatif La Distillerie Les Premiers Sapins samedi 30 mai 2026.

Lieu : Café associatif La Distillerie

Adresse : 1 Rue du Four

Ville : 25580 Les Premiers Sapins

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Les Premiers Sapins

Balade contée

Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Balade courte en présence de l’auteure franc-comtoise Francine Dortel   .

Café associatif La Distillerie 1 Rue du Four Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@lespremierssapins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée

L’événement Balade contée Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Les Premiers Sapins (Doubs)