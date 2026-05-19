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Randonnée musicale Chemin de la Grosse-Aige Les Premiers Sapins

Randonnée musicale Chemin de la Grosse-Aige Les Premiers Sapins samedi 20 juin 2026.

Lieu : Chemin de la Grosse-Aige

Adresse : Chalet de la randonnée, Nods

Ville : 25580 Les Premiers Sapins

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Les Premiers Sapins

Randonnée musicale

Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Randonnée de 4 km ponctuée de 7 kiosques musicaux
Concerts école de musique, Tomcat Blake’s et Filf’s
Buvette et repas sur place (réservation conseillée)   .

Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 19 47 85  randonnée.premiers.sapins@gmail.com

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English : Randonnée musicale

L’événement Randonnée musicale Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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