Randonnée musicale Chemin de la Grosse-Aige Les Premiers Sapins
Randonnée musicale Chemin de la Grosse-Aige Les Premiers Sapins samedi 20 juin 2026.
Les Premiers Sapins
Randonnée musicale
Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée de 4 km ponctuée de 7 kiosques musicaux
Concerts école de musique, Tomcat Blake’s et Filf’s
Buvette et repas sur place (réservation conseillée) .
Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 19 47 85 randonnée.premiers.sapins@gmail.com
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English : Randonnée musicale
L’événement Randonnée musicale Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS