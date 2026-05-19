Randonnée musicale Chemin de la Grosse-Aige Les Premiers Sapins

Les Premiers Sapins

Randonnée musicale

Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée de 4 km ponctuée de 7 kiosques musicaux

Concerts école de musique, Tomcat Blake’s et Filf’s

Buvette et repas sur place (réservation conseillée) .

Chemin de la Grosse-Aige Chalet de la randonnée, Nods Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 19 47 85 randonnée.premiers.sapins@gmail.com

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English : Randonnée musicale

L’événement Randonnée musicale Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS