Saint-Gildas-des-Bois

Balade contée nocturne

place de l’abbatiale Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Balade contée au coeur de nature

A la tombée du jour, laissez-vous guider dans une aventure sensorielle au milieu des bois.

Entre chien et loup, partez à la découverte des arbres, des plantes et des animaux qui peuplent la forêt.

Deux conteuses vous accompagneront au fil des sentiers pour écouter les murmures de la nature et révéler ses secrets cachés.

Une expérience immersive, entre imaginaire et découverte pour petits et grands;

Vendredi 12 juin de 20h à 22h, parking de l’abbatiale à St Gildas des Bois

Gratuit

Réservation billetterie

Renseignements 02 40 91 68 68 .

place de l’abbatiale Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Balade contée nocturne Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44