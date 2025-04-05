La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois
La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois dimanche 14 juin 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
La Bernugat marche course nature galopade
Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 11:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Sept 3R organise la Bernugat
Marche 3 parcours 8 km, 12 km et 15 km
Inscription sur place et départ de 8h à 9h30
Course nature non chronométrée
2 parcours 8 km et 15 km
Inscription sur www.klikego.com
départ à 10h
Galopade
CE1 et CE2 800 m
CM1 ET CM2 1.5 km
Départ CE1 et CE2 à 11h15
Départ CM1 et CM2 à 11h30
Gratuit
Ravitaillement sur place (prévoir son gobelet)
Tarif 6€
Renseignements
marche 06 31 95 95 55 06 70 99 12 61
course et galopade 06 88 41 10 06
mail sept3rivieres@gmail.com .
Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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