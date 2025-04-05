Saint-Gildas-des-Bois

La Bernugat marche course nature galopade

Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 11:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Sept 3R organise la Bernugat

Marche 3 parcours 8 km, 12 km et 15 km

Inscription sur place et départ de 8h à 9h30

Course nature non chronométrée

2 parcours 8 km et 15 km

Inscription sur www.klikego.com

départ à 10h

Galopade

CE1 et CE2 800 m

CM1 ET CM2 1.5 km

Départ CE1 et CE2 à 11h15

Départ CM1 et CM2 à 11h30

Gratuit

Ravitaillement sur place (prévoir son gobelet)

Tarif 6€

Renseignements

marche 06 31 95 95 55 06 70 99 12 61

course et galopade 06 88 41 10 06

mail sept3rivieres@gmail.com .

Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44