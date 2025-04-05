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La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois

La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle des petits moulins

Ville : 44530 Saint-Gildas-des-Bois

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Gildas-des-Bois

La Bernugat marche course nature galopade

Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 11:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Sept 3R organise la Bernugat

Marche  3 parcours 8 km, 12 km et 15 km
Inscription sur place et départ de 8h à 9h30

Course nature non chronométrée
2 parcours 8 km et 15 km
Inscription sur www.klikego.com
départ à 10h

Galopade
CE1 et CE2 800 m
CM1 ET CM2 1.5 km

Départ CE1 et CE2 à 11h15
Départ CM1 et CM2 à 11h30
Gratuit

Ravitaillement sur place (prévoir son gobelet)
Tarif 6€ 

Renseignements
marche  06 31 95 95 55 06 70 99 12 61
course et galopade 06 88 41 10 06
mail sept3rivieres@gmail.com   .

Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement La Bernugat marche course nature galopade Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44

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