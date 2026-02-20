Concert chant

Chapelle de la ferme école Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert chant

Enseignante référente Laure Ducos

Samedi 30 mai à 16h, à la chapelle de la ferme école de St Gildas des Bois

Renseignements et inscriptions Ecole de musique 02 40 88 07 06 .

Chapelle de la ferme école Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert chant Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-06 par ADT44