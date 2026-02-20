Concert chant Saint-Gildas-des-Bois
Concert chant Saint-Gildas-des-Bois samedi 30 mai 2026.
Chapelle de la ferme école Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Enseignante référente Laure Ducos
Samedi 30 mai à 16h, à la chapelle de la ferme école de St Gildas des Bois
Renseignements et inscriptions Ecole de musique 02 40 88 07 06 .
Chapelle de la ferme école Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
