Prix Roman Cezam Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Gildas-des-Bois

Prix Roman Cezam

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre du prix Cézam, la bibliothèque intercommunale de Saint-Gildas-des-Bois vous invite à rencontrer Anne-Christine TINEL, l’auteure de La mangue et le papillon

vendredi 12 juin 2026 à 18h30

à la bibliothèque intercommunale de Saint-Gildas-des-Bois 17 rue des Forges

Entrée gratuite

Le roman

Fin des années 60, en Lozère. Claire, petite fermière, partage sa vie avec Lucie, une adolescente réunionnaise venue aider ses parents. Les deux filles vivent ensemble rires, jeux, et complicité comme des sœurs, jusqu’au jour où Lucie disparaît soudainement sans explication. Claire, désemparée, ne comprend pas ce silence qui devient un tabou. Des années plus tard, adulte, elle croise Charles, également réunionnais, qui évoque l’époque sombre des enfants de La Réunion arrachés à leur foyer pour être placés en métropole. Ébranlée, Claire se lance dans une quête pour reconstituer le passé de Lucie. En 2005, elle rencontre la fille de Lucie, prénommée Claire en son hommage, et les pièces manquantes du puzzle historique et familial se dévoilent.

L’autrice

Anne-Christine TINEL est agrégée de lettres modernes et autrice aux multiples facettes elle écrit pour le théâtre, l’opéra et le roman, avec des textes régulièrement primés. Elle est également directrice artistique de la compagnie Carène en campagne. Ses œuvres explorent des thèmes forts comme la violence politique, l’oppression ou encore les enfances brisées par les conflits adultes

Renseignements

Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

E.mail bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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L’événement Prix Roman Cezam Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44