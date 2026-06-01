Rando crêpes à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois
Rando crêpes à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois mercredi 24 juin 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Rando crêpes à St Gildas des Bois
Bernugat Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Rando de 7 à 8 km
RDV à 19h30 à Bernugat (aire de jeux) Départ à 20h00
A la fin de la rando, 2 crêpes et boisson vous seront offertes.
Chiens non admis, circuit non accessible en poussette
Chaussures adaptées à la marche
Inscriptions sur place
Tarifs 3€/adulte et 1.50€/enfant
Contact :
Office de Tourisme 02 40 88 00 87 .
Bernugat Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Rando crêpes à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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