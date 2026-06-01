Saint-Gildas-des-Bois

Rando crêpes à St Gildas des Bois

Bernugat Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Rando de 7 à 8 km

RDV à 19h30 à Bernugat (aire de jeux) Départ à 20h00

A la fin de la rando, 2 crêpes et boisson vous seront offertes.

Chiens non admis, circuit non accessible en poussette

Chaussures adaptées à la marche

Inscriptions sur place

Tarifs 3€/adulte et 1.50€/enfant

Contact :

Office de Tourisme 02 40 88 00 87 .

Bernugat Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Rando crêpes à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44