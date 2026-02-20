Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois

114 route de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-12-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-01

Marchés à la Ferme de l’Abbatiale Saint-Gildas-des-Bois

114 rue de la Polhaie, Saint-Gildas-des-Bois

Vente directe de produits bio, locaux et de saison

Fruits Légumes Farine Œufs Miel Jus de fruits Viande…

Mercredi 15h00 16h30

Vendredi 15h00 18h00

Ces marchés sont portés par l’équipe de la Ferme de l’Abbatiale et s’inscrivent dans les actions développées autour de l’alimentation durable et de l’agroécologie sur le territoire. .

114 route de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT44