Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois
Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois mercredi 25 février 2026.
Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois
114 route de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-12-23 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-01
Marchés à la Ferme de l’Abbatiale Saint-Gildas-des-Bois
114 rue de la Polhaie, Saint-Gildas-des-Bois
Vente directe de produits bio, locaux et de saison
Fruits Légumes Farine Œufs Miel Jus de fruits Viande…
Mercredi 15h00 16h30
Vendredi 15h00 18h00
Ces marchés sont portés par l’équipe de la Ferme de l’Abbatiale et s’inscrivent dans les actions développées autour de l’alimentation durable et de l’agroécologie sur le territoire. .
114 route de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT44