Saint-Gildas-des-Bois

Exposition artistique la Palette des Arts

Salle des petits moulins Route de Guenrouët Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Tous les élèves présenteront au public les œuvres réalisées au cours de l’année écoulée peinture/dessin pour les adultes, arts plastiques pour les ados et les enfants à partir de 6 ans, encadrement/cartonnage et atelier photographique.

Les préinscriptions pour l’année 2026-2027 se dérouleront pendant l’exposition.

Les cours de photographie ont également réalisé l’exposition sur les 1000 ans de l’abbatiale de Saint Gildas, que vous pourrez admirer le long du cheminement piéton.

Entrée gratuite.



Organisation La Palette des Arts 07 60 36 34 84 – artcreationgildasienne@laposte.net

Site Internet https://artcreationgildasi.wixsite.com/palettedesarts

Page Facebook https://www.facebook.com/artcreationgildasienne/ .

Salle des petits moulins Route de Guenrouët Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Exposition artistique la Palette des Arts Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44