Exposition artistique la Palette des Arts Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois
Exposition artistique la Palette des Arts Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois samedi 30 mai 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Exposition artistique la Palette des Arts
Salle des petits moulins Route de Guenrouët Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Tous les élèves présenteront au public les œuvres réalisées au cours de l’année écoulée peinture/dessin pour les adultes, arts plastiques pour les ados et les enfants à partir de 6 ans, encadrement/cartonnage et atelier photographique.
Les préinscriptions pour l’année 2026-2027 se dérouleront pendant l’exposition.
Les cours de photographie ont également réalisé l’exposition sur les 1000 ans de l’abbatiale de Saint Gildas, que vous pourrez admirer le long du cheminement piéton.
Entrée gratuite.
Organisation La Palette des Arts 07 60 36 34 84 – artcreationgildasienne@laposte.net
Site Internet https://artcreationgildasi.wixsite.com/palettedesarts
Page Facebook https://www.facebook.com/artcreationgildasienne/ .
Salle des petits moulins Route de Guenrouët Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition artistique la Palette des Arts Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
À voir aussi à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique)
- Marché à la ferme abbatiale de St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois 20 mai 2026
- Concert chant Saint-Gildas-des-Bois 30 mai 2026
- Prix Roman Cezam Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois 12 juin 2026
- Visite de l’église abbatiale Saint-Gildas-des-Bois 2 juillet 2026
- 1000 ans de l’abbatiale théâtre de plein air son et lumière Saint-Gildas-des-Bois 2 juillet 2026