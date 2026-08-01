Balade contée photographique sur l’estran Roscoff
dimanche 23 août 2026 · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Balade contée photographique sur l’estran
Boulevard Carnot Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h sur l’estran de Roscoff à la rencontre des korrigans, de l’histoire de Bretagne, de Roscoff et des Johnnies. Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants).
Rendez-vous au phare.
Sur Réservation. .
Boulevard Carnot Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61
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English :
L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-08-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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