Informations pratiques

Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran

Boulevard Carnot Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h sur l’estran de Roscoff à la rencontre des korrigans, de l’histoire de Bretagne, de Roscoff et des Johnnies. Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants).

Rendez-vous au phare.

Sur Réservation. .

Boulevard Carnot Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61

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English :

L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-08-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX