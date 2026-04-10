Balade contée Parking ouest Plage de Tréompan Ploudalmézeau
Balade contée Parking ouest Plage de Tréompan Ploudalmézeau vendredi 31 juillet 2026.
Ploudalmézeau
Balade contée
Parking ouest Plage de Tréompan 33 chemin de Tréompan Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Balade commentée du littoral de Tréompan à Porsguen sur l’île Carn. La préhistoire, les légendes, la faune (oiseaux, papillons), flore (fleurs, algues), haute couture. Circuit de 6 km illustré de nombreuses anecdotes, photos, plans.
Prévoir son pique-nique. .
Parking ouest Plage de Tréompan 33 chemin de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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