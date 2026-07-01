Balade contée Rue Jacques Prévert Prigonrieux
mercredi 8 juillet 2026 · Rue Jacques Prévert · Prigonrieux
Informations pratiques
Prigonrieux
Balade contée
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Balade contée par Cécile Lacroix. A partir de 6 ans, en famille.
Départ de la médiathèque pour une déambulation prigontine. .
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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