Balade contée Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Informations pratiques

Prigonrieux

Balade contée

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Balade contée par Cécile Lacroix. A partir de 6 ans, en famille.

Départ de la médiathèque pour une déambulation prigontine. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides