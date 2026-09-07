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Balade contée « Souvenirs, souvenirs … à Cluny », Parc de Cluny, Thiais

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Cluny · Thiais

Balade contée « Souvenirs, souvenirs … à Cluny », Parc de Cluny, Thiais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc de Cluny
Adresse
Rue Gustave Léveillé 94320 Thiais
Ville
94320 Thiais
Département
Val-de-Marne
Tarif
Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Balade contée « Souvenirs, souvenirs … à Cluny » Samedi 19 septembre, 14h30 Parc de Cluny Val-de-Marne

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Souvenirs, souvenirs … à Cluny
Ce moment suspendu sensibilisera petits et grands sur l’importance de la transmission des souvenirs et des savoir-faire entre les générations.
La balade est ponctuée de contes en rapport avec le thème du patrimoine au coeur des relations humaines et de la mémoire à faire vivre.

Parc de Cluny Rue Gustave Léveillé 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}]
Balade contée

©Ville de Thiais

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