Balade contée « Souvenirs, souvenirs … à Cluny », Parc de Cluny, Thiais

Informations pratiques

Balade contée « Souvenirs, souvenirs … à Cluny » Samedi 19 septembre, 14h30 Parc de Cluny Val-de-Marne

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Souvenirs, souvenirs … à Cluny

Ce moment suspendu sensibilisera petits et grands sur l’importance de la transmission des souvenirs et des savoir-faire entre les générations.

La balade est ponctuée de contes en rapport avec le thème du patrimoine au coeur des relations humaines et de la mémoire à faire vivre.

Parc de Cluny Rue Gustave Léveillé 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}]

Balade contée

©Ville de Thiais