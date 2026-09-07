Micro-Conférence « La Chronophotographie : capturer le mouvement », Micro-Folie de Thiais, Thiais

Informations pratiques

Micro-Conférence « La Chronophotographie : capturer le mouvement » Samedi 19 septembre, 16h00 Micro-Folie de Thiais Val-de-Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’équipe de la Micro-Folie de Thiais vous propose une conférence « La Chronophotographie : capturer le mouvement ». Au cours de cette séance, vous serez invités à retracer l’histoire de cette technique et ses liens avec la peinture.

Micro-Folie de Thiais 111 rue du Pavé de Grignon, 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 92 63 66 https://mediatheque.ville-thiais.fr/micro-folie

Micro-conférence « La Chronophotographie : capturer le mouvement »

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