Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Saillat-sur-Vienne
Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Saillat-sur-Vienne mercredi 27 mai 2026.
Saillat-sur-Vienne
Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050
Place de la Mairie Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 20:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Embarquez pour un voyage dans le temps… à pied !
Et si l’on se projetait en 2050, au cœur du Périgord-Limousin ? Entre utopie et dystopie, laissez-vous guider par les mots et l’imaginaire lors d’une balade contée unique ! Organisé par le Parc naturel régional Périgord-Limousin en partenariat avec la Communauté de communes Porte Océane du Limousin.
Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, vous plongera dans un futur inspiré des travaux scientifiques du Parc.
Nature préservée ou métamorphosée ? Innovations ou défis à relever ? À vous de voir… et surtout d’écouter !
De retour dans le présent, vous découvrirez le projet de désimperméabilisation de la commune de Saillat-sur-Vienne une initiative concrète pour un avenir plus durable.
Sur inscription avant le 25 mai. .
Place de la Mairie Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00
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English : Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050
L’événement Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin