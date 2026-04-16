Saillat-sur-Vienne

Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

Place de la Mairie Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Embarquez pour un voyage dans le temps… à pied !

Et si l’on se projetait en 2050, au cœur du Périgord-Limousin ? Entre utopie et dystopie, laissez-vous guider par les mots et l’imaginaire lors d’une balade contée unique ! Organisé par le Parc naturel régional Périgord-Limousin en partenariat avec la Communauté de communes Porte Océane du Limousin.

Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, vous plongera dans un futur inspiré des travaux scientifiques du Parc.

Nature préservée ou métamorphosée ? Innovations ou défis à relever ? À vous de voir… et surtout d’écouter !

De retour dans le présent, vous découvrirez le projet de désimperméabilisation de la commune de Saillat-sur-Vienne une initiative concrète pour un avenir plus durable.

Sur inscription avant le 25 mai. .

Place de la Mairie Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

L’événement Balade contée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin