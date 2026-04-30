Balade contes et nature Vallée de Trobodec Guimaëc

Guimaëc

Balade contes et nature

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

A la tombée de la nuit, Benjamin vous propose une balade ponctuée de contes pour mieux comprendre l’importance des continuités écologiques et découvrir la vallée de Trobodec.

Dès 8 ans.

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda.

L’animation est gratuite et s’inscrit dans le cadre du programme Nature et Biodiversité porté par An Dour et soutenu par les co-financeurs de l’opération (Union Européenne, Région Bretagne et Morlaix Communauté). .

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Balade contes et nature

L’événement Balade contes et nature Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX