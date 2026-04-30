Balade contes et nature Vallée de Trobodec Guimaëc
Balade contes et nature Vallée de Trobodec Guimaëc jeudi 30 juillet 2026.
Guimaëc
Balade contes et nature
Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
A la tombée de la nuit, Benjamin vous propose une balade ponctuée de contes pour mieux comprendre l’importance des continuités écologiques et découvrir la vallée de Trobodec.
Dès 8 ans.
Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda.
L’animation est gratuite et s’inscrit dans le cadre du programme Nature et Biodiversité porté par An Dour et soutenu par les co-financeurs de l’opération (Union Européenne, Région Bretagne et Morlaix Communauté). .
Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08
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English : Balade contes et nature
L’événement Balade contes et nature Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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