Balade contes et nature Vallée de Trobodec Guimaëc

Guimaëc

Balade contes et nature

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Au fil des histoires, vous serez amenés à découvrir des anecdotes sur les différentes espèces animales et végétales de Bretagne et d’ailleurs. Au coin d’une rivière ou sur un point de vue de paysager, la vallée de Trobodec sera le socle de cette balade contée. Le réel et l’imaginaire bien souvent séparés seront cette fois-ci associés, et cela nous permettra de nous plonger dans l’environnement chaleureux de la vallée de Trobodec.

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Balade contes et nature

L’événement Balade contes et nature Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX