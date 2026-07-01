Informations pratiques

Guimaëc

Concert Son ar Mein Conversation baroque

Chapelle des Joies Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Johann Sebastian Bach était reconnu comme le plus grand organiste de son temps. Mais il fut d’abord violoniste avant d’exceller à l’orgue, ainsi qu’au clavecin. Nous vous proposons d’écouter deux de ses instruments favoris, le clavecin et le violon, dans des pièces d’une incomparable richesse. En compagnie de Clément Geoffroy au clavecin et de Simon Pierre au violon, vous entendrez deux instruments se répondre tandis que trois voix distinctes s’entremêlent… Les sonates pour violon et clavecin obligé font partie des pièces les plus exigeantes et les plus profondes du répertoire instrumental de Johann Sebastian Bach. Pour faire office de témoin, vous entendrez aussi une magnifique sonate écrite à deux voix pour violon et basse continue. Venez profiter des dialogues saisissants qui vous mèneront au cœur du langage le plus profond de cet immense compositeur.

Les deux musiciens du Banquet Céleste joueront des sonates de Bach et de ses contemporains. Une visite de la Chapelle des Joies sera également proposée. .

Chapelle des Joies Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Son ar Mein Conversation baroque Guimaëc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX