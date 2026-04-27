Mesnil-Saint-Père

Balade Contes et Nature

Départ Maison des Lacs Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

10 .

Départ Maison des Lacs Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 6 23 78 68 48

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English :

L’événement Balade Contes et Nature Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne