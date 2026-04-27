Balade Contes et Nature Mesnil-Saint-Père
Balade Contes et Nature Mesnil-Saint-Père dimanche 10 mai 2026.
Mesnil-Saint-Père
Balade Contes et Nature
Départ Maison des Lacs Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
10 .
Départ Maison des Lacs Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 6 23 78 68 48
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English :
L’événement Balade Contes et Nature Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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