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Balade Coucher de Soleil à Molières Molières

jeudi 13 août 2026 · Molières

Balade Coucher de Soleil à Molières Molières

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
46120 Molières
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Molières

Balade Coucher de Soleil à Molières

Molières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Balade gratuite organisée par la commune de 5 à 7 km

Balade gratuite organisée par la commune de 5 à 7 km. Une équipe du village vous accompagne tout au long de cette soirée. Sans réservation.

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Molières 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11 

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English :

Free walk organized by the town, 5 %E0 7 km long

L’événement Balade Coucher de Soleil à Molières Molières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Lacapelle Marival

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