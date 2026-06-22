Balade créative au Val sans retour Rue de Brocéliande Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Balade créative au Val sans retour

Rue de Brocéliande Les Halles Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez le Val sans Retour à travers une balade créative au cœur de Brocéliande ! Au fil du parcours, prenez le temps d’observer la beauté des paysages qui vous entourent, de vous laisser emporter par les couleurs, les formes et les ambiances de ce lieu emblématique !

Des temps de pause vous permettent de vous installer et de vous inspirer de ce que vous voyez et ressentez. Cette balade est une invitation à ralentir, à vous accorder un moment pour vous et à éveiller votre créativité. Munis de matériel artistique fourni sur place, vous pourrez exprimer librement ce que vous observez, ressentez et imaginez !

Cette expérience est avant tout une parenthèse de détente et de découverte. Ici, pas de recherche de performance ni de compétences artistiques requises le temps est au lâcher-prise, à la contemplation et à l’émerveillement.

-> 2 km de balade, sentier escarpé

-> Matériel fourni

-> Réservation obligatoire .

Rue de Brocéliande Les Halles Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 77 98 27 60

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English :

L’événement Balade créative au Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande