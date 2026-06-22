Balade créative au Val sans retour Rue de Brocéliande Tréhorenteuc
Balade créative au Val sans retour Rue de Brocéliande Tréhorenteuc jeudi 16 juillet 2026.
Tréhorenteuc
Balade créative au Val sans retour
Rue de Brocéliande Les Halles Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découvrez le Val sans Retour à travers une balade créative au cœur de Brocéliande ! Au fil du parcours, prenez le temps d’observer la beauté des paysages qui vous entourent, de vous laisser emporter par les couleurs, les formes et les ambiances de ce lieu emblématique !
Des temps de pause vous permettent de vous installer et de vous inspirer de ce que vous voyez et ressentez. Cette balade est une invitation à ralentir, à vous accorder un moment pour vous et à éveiller votre créativité. Munis de matériel artistique fourni sur place, vous pourrez exprimer librement ce que vous observez, ressentez et imaginez !
Cette expérience est avant tout une parenthèse de détente et de découverte. Ici, pas de recherche de performance ni de compétences artistiques requises le temps est au lâcher-prise, à la contemplation et à l’émerveillement.
-> 2 km de balade, sentier escarpé
-> Matériel fourni
-> Réservation obligatoire .
Rue de Brocéliande Les Halles Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 77 98 27 60
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English :
L’événement Balade créative au Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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