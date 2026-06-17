Balade Crépusculaire Contée Pointe de Guilben Paimpol
Balade Crépusculaire Contée Pointe de Guilben Paimpol lundi 10 août 2026.
Paimpol
Balade Crépusculaire Contée
Pointe de Guilben La Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Un lieu magique, un panorama incroyable, un crépuscule rougeoyant et des histoires alliant humour, rêves et émotions… Naviguez des eaux iodées de la baie de Cruckin à l’île de Saint Riom, en passant par le Pors Even des Pêcheurs d’Islande, à l’histoire des pierres de l’abbaye séculaire de Beauport grâce à la rencontre de ce petit bout de terre paimpolaise et d’un conteur du pays. .
Pointe de Guilben La Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53
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English :
L’événement Balade Crépusculaire Contée Paimpol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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