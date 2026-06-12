Un été d’Art…. Chemin de l’Abbaye Paimpol jeudi 16 juillet 2026.

Paimpol

Un été d’Art….

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Beauport Salle de La Pomme Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16

LYBaKaPa (association d’artistes et d’artisans d’Art du canton de Paimpol) vous présente une exposition aussi variée en style qu’en matière ! Il y en a pour tous les goûts dans un cadre magnifique ! Venez découvrir ces exposants qui seront réjouis de partager leur travail avec vous. .

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Beauport Salle de La Pomme Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 37 55 27

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English :

L’événement Un été d’Art…. Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol