Un été d’Art…. Chemin de l’Abbaye Paimpol
Un été d’Art…. Chemin de l’Abbaye Paimpol jeudi 16 juillet 2026.
Paimpol
Un été d’Art….
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Beauport Salle de La Pomme Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-16
LYBaKaPa (association d’artistes et d’artisans d’Art du canton de Paimpol) vous présente une exposition aussi variée en style qu’en matière ! Il y en a pour tous les goûts dans un cadre magnifique ! Venez découvrir ces exposants qui seront réjouis de partager leur travail avec vous. .
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Beauport Salle de La Pomme Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 37 55 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un été d’Art…. Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol 16 juin 2026
- Goûter et Jeux de Société Paimpol 17 juin 2026
- Escape game: Casting Piégé Paimpol 17 juin 2026
- Visite guidée Paimpol, circuit des métiers d’art Place de la République Paimpol 17 juin 2026
- La Symphonie des Nuées Paimpol 18 juin 2026