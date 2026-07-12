Balade « Les Belles de Nuit » Paimpol
mercredi 15 juillet 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Balade « Les Belles de Nuit »
Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Un lieu chargé d’histoires et de « belles de nuit ». Au crépuscule rougeoyant, venez découvrir, avec une animatrice nature, celles qui peuplent la baie de Cruckin les chauves-souris, mais pas que… Vous pourrez aussi écouter les légendes de ce petit bout de terre paimpolaise avec un conteur du pays ! Et même visiter les blockhaus, logis de nos « Belles de nuit » et témoins d’une autre histoire. .
Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53
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English :
L’événement Balade « Les Belles de Nuit » Paimpol a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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