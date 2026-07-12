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AGENDA · Paimpol

Balade « Les Belles de Nuit » Paimpol

mercredi 15 juillet 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Pointe de Guilben
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Balade « Les Belles de Nuit »

Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Un lieu chargé d’histoires et de « belles de nuit ». Au crépuscule rougeoyant, venez découvrir, avec une animatrice nature, celles qui peuplent la baie de Cruckin les chauves-souris, mais pas que… Vous pourrez aussi écouter les légendes de ce petit bout de terre paimpolaise avec un conteur du pays ! Et même visiter les blockhaus, logis de nos « Belles de nuit » et témoins d’une autre histoire.   .

Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53 

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English :

L’événement Balade « Les Belles de Nuit » Paimpol a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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