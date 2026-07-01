La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique Quai Neuf Paimpol

Informations pratiques

Paimpol

La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique

Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Classic Channel Regatta fait de nouveau escale dans le port de Paimpol ! Cette régate concerne des bateaux classiques qui sont des bateaux à voiles de plus de 40 ans. Au programme aujourd’hui village de la course avec une vingtaine d’exposants, et fête sur les quais animations, expositions, musiciens en déambulation sur les quais. Venez nombreux ! .

Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique Paimpol a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol