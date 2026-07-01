UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paimpol

La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique Quai Neuf Paimpol

jeudi 16 juillet 2026 · Quai Neuf · Paimpol

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai Neuf
Adresse
Port de Paimpol
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique

Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

La Classic Channel Regatta fait de nouveau escale dans le port de Paimpol ! Cette régate concerne des bateaux classiques qui sont des bateaux à voiles de plus de 40 ans. Au programme aujourd’hui village de la course avec une vingtaine d’exposants, et fête sur les quais animations, expositions, musiciens en déambulation sur les quais. Venez nombreux !   .

Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Classic Channel Regatta Grande régate classique Manche-Atlantique Paimpol a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)