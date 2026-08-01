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AGENDA · Guémené-Penfao

Balade crépusculaire dans le bois des Rocs de Gascaigne Route de Lizien Guémené-Penfao

samedi 29 août 2026 · Route de Lizien · Guémené-Penfao

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Route de Lizien
Adresse
Espace Naturel Sensible du bois des Rocs
Ville
44290 Guémené-Penfao
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guémené-Penfao

Balade crépusculaire dans le bois des Rocs de Gascaigne

Route de Lizien Espace Naturel Sensible du bois des Rocs Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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Route de Lizien Espace Naturel Sensible du bois des Rocs Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Balade crépusculaire dans le bois des Rocs de Gascaigne Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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