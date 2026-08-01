Balade dans les merveilles Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Balade dans les merveilles

Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez les merveilles à la médiathèque de Fontenay Le Comte

Le 21 août 2026 à 15h30

Gratuit

Tout public .

Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

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English :

Discover the wonders of the Fontenay Le Comte Media Library

L’événement Balade dans les merveilles Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin