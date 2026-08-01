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AGENDA · Fontenay-le-Comte

Balade dans les merveilles Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte

vendredi 21 août 2026 · Médiathèque Jim- Dandurand · Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque Jim- Dandurand
Adresse
22 Rue des Orfèvres
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Tarif

Fontenay-le-Comte

Balade dans les merveilles

Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Découvrez les merveilles à la médiathèque de Fontenay Le Comte
Le 21 août 2026 à 15h30
Gratuit
Tout public   .

Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 

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English :

Discover the wonders of the Fontenay Le Comte Media Library

L’événement Balade dans les merveilles Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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