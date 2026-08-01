Balade dans les merveilles Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte
vendredi 21 août 2026 · Médiathèque Jim- Dandurand · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Balade dans les merveilles
Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez les merveilles à la médiathèque de Fontenay Le Comte
Le 21 août 2026 à 15h30
Gratuit
Tout public .
Médiathèque Jim- Dandurand 22 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98
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English :
Discover the wonders of the Fontenay Le Comte Media Library
L’événement Balade dans les merveilles Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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