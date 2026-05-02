Balade dansée musicale avec Rocío Château de Picomtal Crots
Balade dansée musicale avec Rocío Château de Picomtal Crots jeudi 13 août 2026.
Crots
Balade dansée musicale avec Rocío
Château de Picomtal 295 avenue du château Crots Hautes-Alpes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 19:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Danse et musique au jardin de Picomtal.
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Château de Picomtal 295 avenue du château Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 16 57 12
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English :
Dance and music in the Picomtal garden.
L’événement Balade dansée musicale avec Rocío Crots a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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