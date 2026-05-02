Balade dansée musicale avec Rocío Château de Picomtal Crots

Crots

Balade dansée musicale avec Rocío

Château de Picomtal 295 avenue du château Crots Hautes-Alpes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Danse et musique au jardin de Picomtal.

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Château de Picomtal 295 avenue du château Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 16 57 12

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English :

Dance and music in the Picomtal garden.

L’événement Balade dansée musicale avec Rocío Crots a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon