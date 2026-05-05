Jazz’ à Crots Place des Ballerins Crots

Crots

Jazz’ à Crots

Place des Ballerins Espace Morgon Crots Hautes-Alpes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 22:15:00

Date(s) :

2026-08-25

Une soirée avec une artiste exceptionnelle pour encore une autre couleur de Jazz.

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Place des Ballerins Espace Morgon Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur helealea@gmail.com

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English :

An evening with an exceptional artist for yet another color of Jazz.

L’événement Jazz’ à Crots Crots a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon