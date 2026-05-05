Jazz’ à Crots Place des Ballerins Crots
Jazz’ à Crots Place des Ballerins Crots mardi 25 août 2026.
Crots
Jazz’ à Crots
Place des Ballerins Espace Morgon Crots Hautes-Alpes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:15:00
Date(s) :
2026-08-25
Une soirée avec une artiste exceptionnelle pour encore une autre couleur de Jazz.
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Place des Ballerins Espace Morgon Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur helealea@gmail.com
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English :
An evening with an exceptional artist for yet another color of Jazz.
L’événement Jazz’ à Crots Crots a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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