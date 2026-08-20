Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Lundi 31 août, 09h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T09:00:00+02:00 – 2026-08-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-31T09:00:00+02:00 – 2026-08-31T11:30:00+02:00

De Chantenay à Bellevue, laissez-vous conter les transformations urbaines qui ont façonné ces quartiers ! Cette balade évoquera l’habitat social et ouvrier du début du 20e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960, en passant par des exemples d’habitats individuels. Visite proposée par Valérian Dénéchaud, médiateur du patrimoine à l’association Vous êtes ici, et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h30 pour 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-de-chantenay-a-bellevue-un-siecle-dhistoire-urbaine-1 »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole