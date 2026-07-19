Balade de découverte du patrimoine en covoiturage  sur les pas de Vergennes  Le Bourg Saint-Gervais-sur-Couches

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Couches

Balade de découverte du patrimoine en covoiturage sur les pas de Vergennes

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Balade de découverte du patrimoine local Sur les pas de Charles Gravier, comte de Vergennes, bourguignon instigateur heureux de l’indépendance des Etats-Unis, ministre principal de Louis XVI.

RDV devant l’église de Saint-Gervais-sur-Couches Inscription fortement conseillée !

Balade de découverte du patrimoine en covoiturage sur les pas de Vergennes : hameau de Vergennes (Saint-Gervais-sur-Couches), château de Toulongeon et ses dépendances (3 propriétaires actuellement dont Bernard Gueugnon, trésorier du CeCAB et l’artiste la Chantal et ses poules (Chantal Dunoyer) qui vous présentera ses œuvres) et 4 rue du vieux collège à Autun.

– Visite du château d’Alone-Toulongeon pillé après la Révolution puis abandonné, il reste des vestiges qui nous rappellent son passé prestigieux.

– Repas à l’auberge Solâ situé à La Chapelle-sous-Uchon pour 28 euros (menu Vergennes).

– Contre la base de la tour d’Alone, tour carrée du XIIème siècle, s’appuient les bases des courtines reconstruites au XVIIIème siècle, flanquées de trois tours rondes. Une quatrième tour ronde reste à découvrir. La tour septentrionale offre une salle voûtée très bien conservée qui abrite une population de petites chauves-souris. Ces vestiges, partiellement entourés des douves, montrent l’emplacement du pont-levis des XVIème-XVIIème siècles.

Les bâtiments de la basse-cour dont celui des communs font penser à un petit château et sont conservés.

La chapelle castrale agrandie en habitation a résisté à l’incendie de 1953.

Ce château a connu des personnages célèbres. Françoise de Toulonjon, épouse d’Antoine de Toulonjon, était la fille de sainte Jeanne de Chantal et la tante de la marquise de Sévigné. Leur fille, Gabrielle de Toulonjon a épousé Roger de Rabutin comte de Bussy. Le dernier propriétaire fut Charles Gravier de Vergennes.

– Visite à Autun : rue au raz (ancien couvent des visitandines) et 4 rue du vieux collège (ancienne demeure de Charles Gravier, comte de Vergennes). .

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Balade de découverte du patrimoine en covoiturage sur les pas de Vergennes

L’événement Balade de découverte du patrimoine en covoiturage sur les pas de Vergennes Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II