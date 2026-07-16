Concert de chant grégorien Le bourg Saint-Gervais-sur-Couches

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Couches

Concert de chant grégorien

Le bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert de chant grégorien avec Marcel DEROCHE, apôtre et ambassadeur du chant Grégorien, membre de la Schola Laudis, le passeur des chants chrétiens antiques.

Ce concert de chants du répertoire latin, par la voix de Marcel Deroche, envahira les voutes de notre édifice (du XIIIème siècle, classé aux Monuments Historiques).

Il interprète des chants du répertoire latin chrétien occidental de Rome et des Gaules franques, de Milan, d’Espagne. Le chant antique contemplatif occidental du haut moyen âge est communément appelé grégorien. Le répertoire interprété est surtout un chant de soliste. .

Le bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Concert de chant grégorien

L’événement Concert de chant grégorien Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II