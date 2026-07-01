Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Couches
dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Gervais-sur-Couches
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Couches
Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon
Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Conférence sur le tableau de la Crucifixion un tableau, un miracle, une légende , classé aux Monuments Historiques, situé dans l’église Saint Martin de Couches (située à 5km de Saint-Gervais-sur-Couches) par Bernard Gueugnon, trésorier du Centre de Castellologie de Bourgogne. Cette toile est à l’origine d’une légende concernant sainte Jeanne de Chantal et l’ancien château de Toulongeon. .
Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com
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English : Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon
L’événement Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II