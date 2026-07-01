UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Gervais-sur-Couches

Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Couches

dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Gervais-sur-Couches

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
69 Route de Nolay
Ville
71490 Saint-Gervais-sur-Couches
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Gervais-sur-Couches

Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon

Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Conférence sur le tableau de la Crucifixion un tableau, un miracle, une légende , classé aux Monuments Historiques, situé dans l’église Saint Martin de Couches (située à 5km de Saint-Gervais-sur-Couches) par Bernard Gueugnon, trésorier du Centre de Castellologie de Bourgogne. Cette toile est à l’origine d’une légende concernant sainte Jeanne de Chantal et l’ancien château de Toulongeon.   .

Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80  amisstgervais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon

L’événement Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

À voir aussi à Saint-Gervais-sur-Couches (Saône-et-Loire)