Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Couches

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Couches

Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon

Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Conférence sur le tableau de la Crucifixion un tableau, un miracle, une légende , classé aux Monuments Historiques, situé dans l’église Saint Martin de Couches (située à 5km de Saint-Gervais-sur-Couches) par Bernard Gueugnon, trésorier du Centre de Castellologie de Bourgogne. Cette toile est à l’origine d’une légende concernant sainte Jeanne de Chantal et l’ancien château de Toulongeon. .

Salle des fêtes 69 Route de Nolay Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon

L’événement Conférence sur le tableau de la Crucifixion par Bernard Gueugnon Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II