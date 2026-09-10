Balade de la Prépontoise Mairie de quartier de Devant-les-Ponts Metz

dimanche 27 septembre 2026 · Mairie de quartier de Devant-les-Ponts · Metz

Informations pratiques

Metz

Balade de la Prépontoise

Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Partez à la découverte des sentiers bucoliques et remarquables du quartier de Devant-les-Ponts, Quatre Bornes.

Ce parcours mêlant l’urbain et le champêtre propose un magnifique point de vue sur la région messine et au-delà.

Distance 7,07 km

Dénivelé positif 151,7 m

Dénivelé négatif 151,7 m

14h et 14h30 départs de la balade.

À partir de 16h goûter offert par Famille Lorraine et la Ville de Metz

Pour les très jeunes enfants, il est recommandé de privilégier les porte-bébés;Tout public

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Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 69 98 08 67 famillelorrainedlp@gmail.com

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English :

Set out to explore the picturesque and remarkable trails of the Devant-les-Ponts neighborhood in Quatre Bornes.

This route, which blends urban and rural landscapes, offers a magnificent view of the Metz region and beyond.

Distance: 7.07 km

Elevation gain: 151.7 m

Elevation loss: -151.7 m

2:00 p.m. and 2:30 p.m.: Walk starts.

Starting at 4:00 p.m.: refreshments provided by Famille Lorraine and the City of Metz

For very young children, we recommend using baby carriers;

L’événement Balade de la Prépontoise Metz a été mis à jour le 2026-08-24 par AGENCE INSPIRE METZ