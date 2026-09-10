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Balade de la Prépontoise Mairie de quartier de Devant-les-Ponts Metz

dimanche 27 septembre 2026 · Mairie de quartier de Devant-les-Ponts · Metz

Balade de la Prépontoise Mairie de quartier de Devant-les-Ponts Metz

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mairie de quartier de Devant-les-Ponts
Adresse
15 Chemin sous les vignes
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Balade de la Prépontoise

Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Partez à la découverte des sentiers bucoliques et remarquables du quartier de Devant-les-Ponts, Quatre Bornes.

Ce parcours mêlant l’urbain et le champêtre propose un magnifique point de vue sur la région messine et au-delà.
Distance 7,07 km
Dénivelé positif 151,7 m
Dénivelé négatif 151,7 m

14h et 14h30 départs de la balade.
À partir de 16h goûter offert par Famille Lorraine et la Ville de Metz

Pour les très jeunes enfants, il est recommandé de privilégier les porte-bébés;Tout public
0  .

Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 69 98 08 67  famillelorrainedlp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the picturesque and remarkable trails of the Devant-les-Ponts neighborhood in Quatre Bornes.

This route, which blends urban and rural landscapes, offers a magnificent view of the Metz region and beyond.
Distance: 7.07 km
Elevation gain: 151.7 m
Elevation loss: -151.7 m

2:00 p.m. and 2:30 p.m.: Walk starts.
Starting at 4:00 p.m.: refreshments provided by Famille Lorraine and the City of Metz

For very young children, we recommend using baby carriers;

L’événement Balade de la Prépontoise Metz a été mis à jour le 2026-08-24 par AGENCE INSPIRE METZ

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