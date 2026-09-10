Balade de la Prépontoise Mairie de quartier de Devant-les-Ponts Metz
dimanche 27 septembre 2026 · Mairie de quartier de Devant-les-Ponts · Metz
Informations pratiques
Metz
Balade de la Prépontoise
Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Partez à la découverte des sentiers bucoliques et remarquables du quartier de Devant-les-Ponts, Quatre Bornes.
Ce parcours mêlant l’urbain et le champêtre propose un magnifique point de vue sur la région messine et au-delà.
Distance 7,07 km
Dénivelé positif 151,7 m
Dénivelé négatif 151,7 m
14h et 14h30 départs de la balade.
À partir de 16h goûter offert par Famille Lorraine et la Ville de Metz
Pour les très jeunes enfants, il est recommandé de privilégier les porte-bébés;Tout public
0 .
Mairie de quartier de Devant-les-Ponts 15 Chemin sous les vignes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 69 98 08 67 famillelorrainedlp@gmail.com
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English :
Set out to explore the picturesque and remarkable trails of the Devant-les-Ponts neighborhood in Quatre Bornes.
This route, which blends urban and rural landscapes, offers a magnificent view of the Metz region and beyond.
Distance: 7.07 km
Elevation gain: 151.7 m
Elevation loss: -151.7 m
2:00 p.m. and 2:30 p.m.: Walk starts.
Starting at 4:00 p.m.: refreshments provided by Famille Lorraine and the City of Metz
For very young children, we recommend using baby carriers;
L’événement Balade de la Prépontoise Metz a été mis à jour le 2026-08-24 par AGENCE INSPIRE METZ
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