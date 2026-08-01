Concerts en bas de chez vous C’est la Fête à Borny Rue du Bon Pasteur Metz

Informations pratiques

Metz

Concerts en bas de chez vous C’est la Fête à Borny

Rue du Bon Pasteur Parc Gloucester Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet été, la Cité musicale-Metz invite les habitants de Borny à profiter d’un moment musical dans leur quartier.

Ces rendez-vous, placés sous le signe du partage et de la convivialité, seront l’occasion de (re)découvrir quatre artistes et groupes locaux aux styles différents !

À l’occasion de la 3e édition de C’est la Fête à Borny, le collectif VNR Ambition investit la scène de son quartier pour un concert exceptionnel, dans le cadre de la série de Concerts en bas de chez vous.

À travers leurs textes, leurs univers et leur énergie, les artistes de VNR Ambition porteront haut les couleurs de leur quartier lors d’une soirée placée sous le signe du partage, de la transmission et de la célébration de la culture urbaine. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la nouvelle scène rap messine, là où elle est née en bas de chez vous.Tout public

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Rue du Bon Pasteur Parc Gloucester Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

This summer, the Cité musicale-Metz invites the residents of Borny to enjoy a musical experience in their neighborhood.

These events, centered on sharing and camaraderie, will be an opportunity to (re)discover four local artists and bands with different styles!

As part of the 3rd edition of “C’est la Fête à Borny,” the VNR Ambition collective takes the stage in its neighborhood for an exceptional concert, as part of the “Concerts en bas de chez vous” series.

Through their lyrics, their artistic worlds, and their energy, the artists of VNR Ambition will proudly represent their neighborhood during an evening dedicated to sharing, passing on knowledge, and celebrating urban culture. An event not to be missed for discovering Metz’s new rap scene, right where it was born: right in your neighborhood.

L’événement Concerts en bas de chez vous C’est la Fête à Borny Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ