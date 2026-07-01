Balade « Découverte à vélo des fermes des quartiers Beaujoire et Saint-Joseph », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Découverte à vélo des fermes des quartiers Beaujoire et Saint-Joseph » Samedi 25 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte du passé agricole de Nantes et d’anciennes fermes encore visibles dans le paysage urbain ! La balade se terminera par un repas convivial, pensez à prendre votre pique-nique ! Visite proposée par l’Association des riverains et amis de la Beaujoire.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h30 pour 12 km à vélo

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-decouverte-a-velo-des-fermes-des-quartiers-beaujoire-et-saint-joseph »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole