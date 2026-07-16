Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes
vendredi 24 juillet 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes
Informations pratiques
Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Vendredi 24 juillet, 13h30 Place Petite Hollande / Ile Gloriette Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T13:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T13:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Nous vous invitons à participer à une visite exclusive des chantiers des nouvelles lignes de transport pour découvrir les aménagements et projets prévus à horizon fin 2027.
Rendez-vous le vendredi 24 juillet à 13h30 à la base vie de chantier située place de la petite Hollande, l’accès se fait par la rue Gaston Michel.
- Arrivée en transport en commun par la ligne de Tram 1, arrêt Médiathèque.
Au programme :
- Un tour d’horizon des travaux en cours sur ce secteur
Des explications concrètes sur le projet des 3 futures lignes de transport, L6 et7 et L8
- Un temps d’échange avec les équipes et experts présents sur site
Une occasion privilégiée de mieux comprendre les transformations à venir et d’anticiper les évolutions des déplacements dans la métropole.
Inscription obligatoire.
Visite d’environ 2,5/3 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier non accessible aux PMR.
Place Petite Hollande / Ile Gloriette Place de la Petite Hollande, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visites-de-chantiers-tout-savoir-sur-les-nouvelles-lignes-de-tram-6-et-7-tickets-1987498472433?aff=oddtdtcreator »}]
Chaque mois, venez découvrir les coulisses des travaux qui préparent l’arrivée de vos futures lignes de transport. Durée de la visite : 2h30 // Gratuit sur inscription
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