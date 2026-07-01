Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes

Informations pratiques

Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été Vendredi 24 juillet, 13h00 Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T13:00:00+02:00 – 2026-07-24T13:45:00+02:00

Fin : 2026-07-24T13:00:00+02:00 – 2026-07-24T13:45:00+02:00

Lecture par Bryan Mbenja Ebanga

Comédien, chanteur et danseur formé à l’Ecole Supérieure de Théâtre d’Angers puis au Conservatoire de Nantes, Bryan Mbenja Ebanga est l’un des étudiants de l’année d’ « Envol », parcours d’accompagnement de jeunes talents issus du Conservatoire de Nantes. Il se définit avant tout comme un interprète, attaché au corps, à la voix et au rythme.

Pour Aux heures d’été, il a choisi de lire des extraits d’un ouvrage devenu un classique contemporain : « Entre le monde et moi, Lettre à mon fils » de Ta-Nehisi Coates paru aux éditions Autrement.

Dans une lettre adressée à son fils de 15 ans, écrite dans le contexte des mobilisations de Black Lives Matter, Ta-Nehisi Coates évoque la violence raciste de la société américaine et le parcours qui lui a permis d’en prendre conscience.

Durée : 45 min.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)

En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026 été2026

Bryan Mbenja Ebanga