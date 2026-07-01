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Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes

vendredi 24 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes

Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
Rue Stanislas Baudry, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été Vendredi 24 juillet, 13h00 Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T13:00:00+02:00 – 2026-07-24T13:45:00+02:00
Fin : 2026-07-24T13:00:00+02:00 – 2026-07-24T13:45:00+02:00

Lecture par Bryan Mbenja Ebanga

Comédien, chanteur et danseur formé à l’Ecole Supérieure de Théâtre d’Angers puis au Conservatoire de Nantes, Bryan Mbenja Ebanga est l’un des étudiants de l’année d’ « Envol », parcours d’accompagnement de jeunes talents issus du Conservatoire de Nantes. Il se définit avant tout comme un interprète, attaché au corps, à la voix et au rythme.

Pour Aux heures d’été, il a choisi de lire des extraits d’un ouvrage devenu un classique contemporain : « Entre le monde et moi, Lettre à mon fils » de Ta-Nehisi Coates paru aux éditions Autrement.
Dans une lettre adressée à son fils de 15 ans, écrite dans le contexte des mobilisations de Black Lives Matter, Ta-Nehisi Coates évoque la violence raciste de la société américaine et le parcours qui lui a permis d’en prendre conscience.

Durée : 45 min.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)
En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]
Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026 été2026

Bryan Mbenja Ebanga

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