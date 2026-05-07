Balade découverte Au fil de la tourbière A la mairie Clarens

Clarens

Balade découverte Au fil de la tourbière

A la mairie 2 route du bout du Hail Clarens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Durée de l’animation 3h

Traversez une tourbière, c’est remonter le temps. Entre plantes carnivores et faune discrète, découvrez la richesse biologique de ce milieu millénaire et appréhendez son rôle vital pour la gestion de l’eau et la préservation de notre biodiversité…

Ouvert à tous places limitées à 15 personnes. Boucle de 6km, 87m de dénivelé, difficulté 1/3. Matériel conseillé chaussures de marches, eau et encas. En cas de pluie report au 27 juin. Animée par l’AREMIP (Action de Recherche Environnement Midi-Pyrénées). Inscription auprès de l’AREMIP 05 61 95 49 60

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A la mairie 2 route du bout du Hail Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 95 49 60

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English :

Duration: 3 hours

Crossing a peat bog is like stepping back in time. Between carnivorous plants and discreet fauna, discover the biological wealth of this age-old environment and learn about its vital role in water management and the preservation of our biodiversity?

Open to all ? places limited to 15 people. 6km loop, 87m ascent, difficulty 1/3. Recommended equipment: walking shoes, water and snacks. In case of rain: postponed to June 27. Organized by AREMIP (Action de Recherche Environnement Midi-Pyrénées). Registration with AREMIP: 05 61 95 49 60

L’événement Balade découverte Au fil de la tourbière Clarens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65