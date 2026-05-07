Balade découverte Immersion au cœur de la Tourbière Au parking de l’école Clarens

Clarens

Balade découverte Immersion au cœur de la Tourbière

Au parking de l’école 5 route du bout du Hail Clarens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Durée de l’animation 3h

Laissez-vous guider lors d’une balade au cœur d’un site Natura 2000 d’exception. Entre fragilité et résilience, les tourbières dévoilent une force de la nature unique qu’il est primordial de protéger.

Ouvert à tous places limités à 15 personnes. Aller-retour sur 3.5km, 67m dénivelé, difficulté 1/3. Matériel conseillé

chaussures imperméables, eau. En cas de pluie report au 4 juillet. Animée par Paskell Thiaux, animatrice environnement à la Maison de la Nature et de l’Environnement. Inscription auprès de la MNE65 05 62 33 61 66

En cas de pluie report à une date ultérieure .

Au parking de l’école 5 route du bout du Hail Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66

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English :

Duration: 3 hours

Let us guide you on a walk through the heart of an exceptional Natura 2000 site. Between fragility and resilience, peat bogs reveal a unique force of nature that it is vital to protect.

Open to all ? places limited to 15 people. Round trip over 3.5km, 67m ascent, difficulty 1/3. Recommended equipment

waterproof footwear, water. In case of rain: postponed to July 4. Led by Paskell Thiaux, environmental coordinator at the Maison de la Nature et de l’Environnement. Registration with MNE65: 05 62 33 61 66

L’événement Balade découverte Immersion au cœur de la Tourbière Clarens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65