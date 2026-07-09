Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Balade découverte Combetalade

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le club Rand’Olt vous fait découvrir les points de vue autour de St Geniez d’Olt sur la Vallée du Lot, les Causses ou les Monts d’Aubrac, au cours d’une balade découverte.

Longueur 6 km

Dénivelé 200 +

Pas de chien

RDV au cloître à St Geniez devant l’Office de Tourisme à 8h30 départ à pied

Prévoir casquette, bonnes chaussures, lunettes de soleil, crème solaire et eau.

Prévoir également véhicule pour rallier le point de départ de la randonnée.

Prévoir la voiture pour rejoindre le point de départ.

Décharge de responsabilité à remplir à l’inscription

Résa. OT des Causses à l’Aubrac 05 65 70 43 42, 05 65 47 82 68, 05 65 70 71 30, 05 65 47 67 31

Durée 2h 2 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 contact@causse-aubrac-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The club Rand’Olt makes you discover the viewpoints around St Geniez d’Olt on the Lot Valley, the Causses or the Aubrac Mountains, during a discovery walk.

L’événement Balade découverte Combetalade Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)