Concert Festival Musique en Vallée d’Olt lundi 27 juillet

rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Cette année le festival a 32 ans !

Rendez-vous lundi 27 juillet à 18h30 à l’Auditorium de Saint Geniez d’Olt.

+d’infos à venir .

rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 98 73 29 51 contac@festivalolt.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional, passionate musicians, brought together in the unique setting of the Lot valley’s heritage sites. This year, the festival turns 32!

L’événement Concert Festival Musique en Vallée d’Olt lundi 27 juillet Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)