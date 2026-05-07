Semaine de la biodiversité sortie nature Les insectes gardiens de l’équilibre de nos forêts Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Semaine de la biodiversité sortie nature Les insectes gardiens de l’équilibre de nos forêts Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 19 juin 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Semaine de la biodiversité sortie nature Les insectes gardiens de l’équilibre de nos forêts
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le PNR de l’Aubrac vous invite à une sortie nature dans la forêt domaniale d’Aubrac le vendredi 19 juin à l’occasion de la nuit des burons !
16h Les forêts du plateau de l’Aubrac abritent une multitude d’insectes auxquels on ne prête que peu d’attention. Parmi eux, les saproxylophages , ces mangeurs de bois mort sont de véritables gardiens de l’équilibre des forêts depuis des millénaires. Ils jouent un rôle essentiel dans la régénération des arbres. Venez découvrir les moeurs de ces habitants. Ce sera l’occasion de présenter les résultats de l’étude menée sur le site en 2025 et de participer à l’amélioration des connaissances grâce à l’utilisation d’un outil de sciences participatives. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir certaines de ces beautés discrètes
| 16h-18h RDV Brameloup, Parking du chemin de Monterbosc 44°35’12.2 N 3°00’15.5 E https://maps.app.goo.gl/7DdBJ5ygYVvJVHvg9
| Inscription obligatoire natura2000@parc-naturel-aubrac.fr
| Prévoir des vêtements couvrants, bonnes chaussures, eau. Vous pouvez
télécharger l’application INPN
à partir de 8 ans
1 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
The PNR de l’Aubrac invites you to a nature outing in the Aubrac national forest on Friday June 19, to mark the night of the burons!
L’événement Semaine de la biodiversité sortie nature Les insectes gardiens de l’équilibre de nos forêts Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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