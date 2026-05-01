Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension !

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Envie de partager un moment convivial entre amis ou en famille ?

On vous donne rendez-vous pour une soirée jeux pleine de bonne humeur !

Mercredi 13 mai

À partir de 20h

Salle des Vignerons (au-dessus du Centre Social Saint Geniez d’Olt)

Au programme

Jeux modernes, classiques, coopératifs, stratégiques… il y en aura pour tous les goûts !

Tout public venez comme vous êtes !

Ambiance conviviale garantie

Entrée libre et gratuite

Parfait pour bien démarrer le week-end de l’Ascension !

On vous attend nombreux autour des tables de jeux ! .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

Want to share a convivial moment with friends or family?

We’re looking forward to a fun-filled evening of gaming!

L’événement Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)