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Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 2 rue du Cours

Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension !

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Envie de partager un moment convivial entre amis ou en famille ?
On vous donne rendez-vous pour une soirée jeux pleine de bonne humeur !
Mercredi 13 mai
À partir de 20h
Salle des Vignerons (au-dessus du Centre Social Saint Geniez d’Olt)
Au programme
Jeux modernes, classiques, coopératifs, stratégiques… il y en aura pour tous les goûts !
Tout public venez comme vous êtes !
Ambiance conviviale garantie
Entrée libre et gratuite
Parfait pour bien démarrer le week-end de l’Ascension !
On vous attend nombreux autour des tables de jeux !   .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29  centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

Want to share a convivial moment with friends or family?
We’re looking forward to a fun-filled evening of gaming!

L’événement Soirée Jeux de Société Spécial week-end de l’Ascension ! Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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