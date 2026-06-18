Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bougeothèque à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Un espace de motricité pour les 0-6ans avec Ludo’Marmots !

rendez-vous à la salle du relais petite enfance de 9h à 11h30 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

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English :

A motor skills area for 0-6 year olds with Ludo’Marmots!

L’événement Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)