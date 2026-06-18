Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 3 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bougeothèque à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24
Un espace de motricité pour les 0-6ans avec Ludo’Marmots !
rendez-vous à la salle du relais petite enfance de 9h à 11h30 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
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English :
A motor skills area for 0-6 year olds with Ludo’Marmots!
L’événement Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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